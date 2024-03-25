В африканских странах открываются Русские дома

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С 2023 года регулярные командировки в Африку совмещает со своей основной работой вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Наталия Красовская. В списке ее посещений — Буркина-Фасо, Бурунди, Нигер, Коморские острова и другие африканские страны.

Фото: Фото из личного архива Наталии Красовской

В Буркина-Фасо уже открыт, а в остальных в ближайшее время готовятся к открытию Русские Дома, призванные укрепить сотрудничество России и Африки. Проектом их открытия руководит Наталия Красовская, которая активно здесь работает над распространением русского языка.

В настоящее время африканские страны испытывают огромную потребность в инженерах, специалистах в сфере атомной энергетики и добычи полезных ископаемых, представителях других профессий. Россия готова обеспечить их массовую подготовку, однако учебных программ на французском языке — языке бывшей метрополии данных территорий — в нашей стране практически нет. Поэтому встает задача по обучению абитуриентов русскому языку.

Над этой межгосударственной задачей и работает Наталия Красовская. Она организует здесь онлайн- и оффлайн-курсы русского языка, решает задачи по увеличению вузовских квот для Африки, создает условия для набора местных жителей на обучение в России, проводит работу по взаимному признанию дипломов, содействует организации командировок российских преподавателей.

Важность этих целей отражает статус политиков и чиновников, участвующих в совместных российско-африканских встречах. Так, недавнее совещание в МИД, участником которого была Наталия Красовская, проводил спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Участие в совещании приняли председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, министры образования Мали и Нигера, посол Гвинейской Республики.

11 марта 2024 года Департамент информации и печати МИД России отметил заслуги Наталии Красовской, наградив ее дипломом за вклад в укрепление российско-африканского культурно-гуманитарного диалога. Приказ о награждении подписала директор Департамента Мария Захарова.