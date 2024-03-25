Россия будущего. Константин Малофеев возглавит новый проект

Константин Малофеев заявил об уходе из ВРНС: "Пришло время возглавить Царьград"

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Теракт в "Крокус сити холле" должен заставить осознать каждого россиянина — война может добраться до любого региона.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office

Об этом заявил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.

Он анонсировал создание Фонда Царьград, который займётся продвижением законов, направленных на реформирование миграционной политики.

После расстрела в подмосковном "Крокусе" всем стало очевидно, что бесконтрольный ввоз мигрантов в РФ надо срочно останавливать.

По его словам, будучи замглавы Всемирного Русского Народного Собора, он посетил за 2023 год около 40 российских областей. Формирование отделений ВРНС требовало много сил, но на сегодня работа закончена и Малофеев хочет сконцентрироваться на иных задачах.

"Я попросил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла меня отпустить", — цитирует "Царьград" своего учредителя.

Он подчёркивает, что теперь сосредоточится на работе в Царьграде. Главная цель — создать образ будущего России. Эта задача настолько серьёзна, что распыляться на другие проекты Малофеев просто не хочет.