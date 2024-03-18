Генсек ООН промолчал о вине США при упоминании бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Гутерреш назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки бойней, не назвав при этом виновника

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ядерной бойней бомбардировки двух японских городов в 1945 году, однако умолчал о вине Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

В своей речи он поблагодарил японское правительство за инициативу созыва Совета по вопросам ядерного разоружения. Он отметил, что Стране восходящего солнца как никому другому известна ужасная цена ядерной бойни.

"Спустя почти восемьдесят после трагедии в Хиросиме и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности", — отметил генсек ООН.

Напомним, что американцы устроили единственную в истории ядерную войну. 6 и 9 августа 1945 года они скинули на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы — "Малыша" и "Толстяка". Взрывы снесли большую часть этих городов, а точное число погибших неизвестно: в среднем считается, что их не менее 200 тысяч.