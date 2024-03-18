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Глава ЛНР заявил, что победа Путина на выборах делает Донбасс более уверенным в завтрашнем дне

Лидер ЛНР заявил, что успех Путина на выборах придает Донбассу уверенность в будущем

1:19
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что победа на выборах Владимира Путина означает для жителей Донбасса и Новороссии уверенность в будущем и справедливость в решениях российского правительства.

Лидер ЛНР заявил, что успех Путина на выборах придает Донбассу уверенность в будущем
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"От себя лично и от имени всех жителей республики поздравляю нашего президента с победой на выборах на Луганской земле! Это наша общая победа, это уверенность Донбасса и Новороссии в завтрашнем дне, мир, справедливость и светлое будущее нашей Великой России", — поделился Пасечник в своем Telegram-канале.

По данным обработки 100% бюллетеней, действующий глава государства получил 94,12% голосов избирателей, при общей явке в 87,12%.

Прошедшие с 15 по 17 марта выборы президента России были уникальными в том, что впервые они длились три дня и включали возможность дистанционного электронного голосования, которое было доступно в трети регионов страны. По данным ЦИК, после обработки всех протоколов, действующий глава государства Владимир Путин получил 87,28% голосов, а явка оказалась рекордной для современной истории России и составила 77,44%.

Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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