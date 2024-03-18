Кадыров эмоционально прокомментировал результаты президентских выборов в России

Кадыров поздравил Путина с победой на президентских выборах

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы Федеральные

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал результаты выборов президента РФ и поздравил Владимира Путина с победой на них. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

Фото: skfo.gov.ru by Пресс-служба полпреда президента России в СКФО is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как подчеркнул Кадыров, народ России сделал единственно верный и наиболее достойный выбор кандидата на кресло главы государства. Что касается голосования в Чечне, то жители республики в большинстве своём проголосовали именно за действующего президента.

Кадыров принёс Путину поздравления от своего и от имени народа Чечни, и назвал победу действующего президента убедительной. Он добавил, что будет рад продолжить жить и работать под руководством Путина, и пообещал выполнить любой его самый сложный приказ.

Напомним, ранее сегодня глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила об исторически рекордной явке на выборах президента России. Также она сообщила, что окончательные итоги голосования будут представлены в четверг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.