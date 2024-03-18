Кадыров эмоционально прокомментировал результаты президентских выборов в России

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал результаты выборов президента РФ и поздравил Владимира Путина с победой на них. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.
Как подчеркнул Кадыров, народ России сделал единственно верный и наиболее достойный выбор кандидата на кресло главы государства. Что касается голосования в Чечне, то жители республики в большинстве своём проголосовали именно за действующего президента.
Кадыров принёс Путину поздравления от своего и от имени народа Чечни, и назвал победу действующего президента убедительной. Он добавил, что будет рад продолжить жить и работать под руководством Путина, и пообещал выполнить любой его самый сложный приказ.
Напомним, ранее сегодня глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила об исторически рекордной явке на выборах президента России. Также она сообщила, что окончательные итоги голосования будут представлены в четверг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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