Глава ЦИК Памфилова сообщила об исторически рекордной явке на президентских выборах

Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента РФ в 77,44%

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы Федеральные

Элла Памфилова назвала дату, когда подведут окончательные результаты президентских выборов. Её слова прозвучали сегодня на брифинге в Центральной избирательной комиссии, которую Памфилова возглавляет.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Заседание, на котором определят итоги голосования, пройдёт 21 марта. Участковые комиссии по всей России уже почти завершили подсчёт голосов, добавила глава ЦИК.

Явка на выборах составила 77,44% — пришли отдать свой голос за того или иного кандидата более 87,1 млн россиян, что стало рекордом в новейшей истории страны. Последний раз близкий к этому показатель был в 1991 году, когда голосовать за президента РСФСР пришли 74,66% избирателей.

Памфилова опровергла заявления, звучащие со стороны Запада, о несвободных выборах, и назвала россиян самостоятельным народом, который делает всё для развития родины.

Напомним, выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Уверенную победу на них одержал Владимир Путин. Политика уже начали поздравлять зарубежные коллеги.