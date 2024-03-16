Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регина Тодоренко боялась рожать и показывать детей в соцсетях из-за аудитории
Джина Карано рассказала, на что тратит деньги Илон Маск
Мужчины в Удмуртии, по статистике, спят меньше женщин
Активист Бородин рассказал о заработанных 100 млн рублей Орбакайте на корпоративах в РФ
Директор Началовой Исаева рассказала о мечте певицы стать матерью троих детей
Певец Владимир Пресняков заговорил о преклонении перед женщинами
Туристы из Питера купили путевки в Крым, но не смогли найти обратных билетов
Генерал Куят: поставки ракет Taurus для ВСУ обернутся "национальной катастрофой" для Германии
Певица Лолита сочла отмену концертов чрезмерным наказанием за "голую" вечеринку
В МИД РФ отреагировали на планы Евросоюза согласовать новые санкции

Захарова: санкции Запад будет вводить всегда, пока Россия проводит независимый курс

0:59
Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий планам ЕС согласовать новые рестрикции против нашей страны, передаёт ТАСС. Она отметила, что в отношении России прекратят вводить санкции лишь в том случае, если страна отдаст Западу "все наши ресурсы, все наши недра".

Захарова: санкции Запад будет вводить всегда, пока Россия проводит независимый курс
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"У нас 18 тысяч санкций. Понятно, что это не зависит ни от чего, кроме одного: если наше государство будет проводить независимый курс, нацеленный на собственное развитие", — отметила дипломат.

Она добавила, что Кремль ищет пути минимизации ущерба для РФ и ответа, для того чтобы защитить страну и народ. Захарова считает, что ограничения отменят лишь в том случае, если все ресурсы перейдут империалистам. Тогда наша страна тут же станет "хорошей".

До этого в ЕС заявили, что организация трудится над 14-м пакетом антироссийских рестрикций, который будет содержать меры борьбы с обходом предыдущих ограничений.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
Крымский референдум стал маяком выбора самостоятельности России Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Последние материалы
Полина Гагарина исключила из шоу "Голос" протеже Тимати Дану Соколову
Голоса природы: документальный фильм от создателей Genshin Impact и Discovery
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
В Белгороде предприняты повышенные меры безопасности
Цитаты из фильмов Леонида Гайдая, которые прочно вошли в повседневную жизнь
Певица Дуа Липа пришла на свидание с британским актером Каллумом Тернером
Пять распространенных ошибок при заправке автомобилей: как избежать неприятностей
Эти растения помогут избавиться от мышей на вашем участке
Татьяна Брухунова провела разговор о мужском здоровье 78-летнего Евгения Петросяна
Алла Пугачёва показала молодого Александра Ширвиндта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников