Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий планам ЕС согласовать новые рестрикции против нашей страны, передаёт ТАСС. Она отметила, что в отношении России прекратят вводить санкции лишь в том случае, если страна отдаст Западу "все наши ресурсы, все наши недра".
"У нас 18 тысяч санкций. Понятно, что это не зависит ни от чего, кроме одного: если наше государство будет проводить независимый курс, нацеленный на собственное развитие", — отметила дипломат.
Она добавила, что Кремль ищет пути минимизации ущерба для РФ и ответа, для того чтобы защитить страну и народ. Захарова считает, что ограничения отменят лишь в том случае, если все ресурсы перейдут империалистам. Тогда наша страна тут же станет "хорошей".
До этого в ЕС заявили, что организация трудится над 14-м пакетом антироссийских рестрикций, который будет содержать меры борьбы с обходом предыдущих ограничений.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.