Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о подготовке к выборам президента России: распечатаны 113,5 млн бюллетеней

Памфилова: на выборы президента России изготовили 113,5 млн бюллетеней

0:13 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы Федеральные

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что к выборам президента изготовлено 113,5 млн бюллетеней. Об этом она сообщила, выступая сегодня в Центризбиркоме.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Точная цифра изготовленных бюллетеней составила 113 млн 574 тысячи 550 штук, сказала Памфилова на брифинге. Все бюллетени уже привезли на участки, а самих участков — более 94 тысяч.

Председатель ЦИК добавила, что аккредитацию для работы на выборах получили почти 1,5 тысячи журналистов, а всего на участках будут работать почти 13 тысяч репортёров из 2,4 тысяч СМИ.

Что касается трёхдневного голосования, решение проводить выборы в таком формате было принято с учётом пожеланий россиян, пояснила Памфилова. А работники участковых избиркомов в преддверии выборов обошли более 57,5 млн домохозяйств, добавила чиновница.

Кроме того, Элла Пафмилова заявила об угрозах в адрес членов ЦИК. По её словам, сотрудники комиссии постоянно сталкиваются с запугиванием и с внешним давлением, однако никто из не поддаётся страху.

Также Пафмилова рассказала, что досрочные выборы за рубежом проходят с массой нарушений в отношении россиян, а на сайт ЦИК с начала президентской кампании было совершено 12 млн хакерских атак.