Станичники Терского казачьего войска обеспечат безопасность выборов

Более 1500 станичников Терского войскового казачьего общества вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать безопасность и общественный порядок на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в дни выборов.
Кроме того, многие из казаков-терцев являются членами участковых избирательных комиссий, заявлены они и среди общественных наблюдателей.
Об этом сообщает пресс-служба Терского войскового казачьего общества.
Северный Кавказ — родина Терского казачества. Казаки-терцы оказали значительное влияние на историю и культуру региона. Они пользуются большим авторитетом и заслужили уважение у народов, проживающих в этом горном крае, благодаря твёрдым убеждениям, умению держать данное слово и боевым навыкам.
Казаки всегда способствовали установлению мира в регионе и налаживанию добрососедских отношений. Они активно участвуют в политической жизни Северо-Кавказского федерального округа.
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