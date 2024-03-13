Станичники Терского казачьего войска обеспечат безопасность выборов

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы Федеральные

Более 1500 станичников Терского войскового казачьего общества вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать безопасность и общественный порядок на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в дни выборов.

Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

Кроме того, многие из казаков-терцев являются членами участковых избирательных комиссий, заявлены они и среди общественных наблюдателей.

Об этом сообщает пресс-служба Терского войскового казачьего общества.

Северный Кавказ — родина Терского казачества. Казаки-терцы оказали значительное влияние на историю и культуру региона. Они пользуются большим авторитетом и заслужили уважение у народов, проживающих в этом горном крае, благодаря твёрдым убеждениям, умению держать данное слово и боевым навыкам.

Казаки всегда способствовали установлению мира в регионе и налаживанию добрососедских отношений. Они активно участвуют в политической жизни Северо-Кавказского федерального округа.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.