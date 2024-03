Владимир Путин сказал, что поляки мечтают вернуть Западную Украину под свой контроль

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву и "России-1" рассказал об интересах Польши в Украинском конфликте.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0