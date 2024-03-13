Владимир Путин сказал, что поляки мечтают вернуть Западную Украину под свой контроль

Владимир Путин рассказал о геополитических амбициях Польши

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву и "России-1" рассказал об интересах Польши в Украинском конфликте.

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Владимир Путин сказал, что если Польша введёт войска под каким-либо предлогом на Украину, даже не для участия в боевых действиях, а для прикрытия границы с Белоруссией, то обратно она свои войска уже выводить не будет.

"Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется".

Владимир Путин уверен, что Польша "спит и видит", мечтает о пересмотре границ с Украиной, установленных в 1945 году и возвращении "исторических" территорий, отобранных у них "отцом народов" Иосифом Сталиным.

Волынь и Галиция, то есть земли Западной Украины, имеют долгую историю перехода от Руси и России к Польше и наоборот. Впервые о боестолкновениях и территориальных конфликтах за города "Червонной Руси" (нынешнего пограничья Украины и Польши) упоминается в летописи от 981 года.

В ходе исторического процесса Западная Украина долгое время находилась под контролем Польши (с XIV века до 1772 года). И в настоящее время польские националисты мечтают вернуть границы страны на момент 1772 года, то есть "Первого раздела" Польши между Россией, Пруссией и Австрией. В рамках этих границ Польша претендует не только на Волынь и Галицию, но и на западную Белоруссию и Литву.

В настоящее время на Украине уже действует ряд законов, ущемляющих украинские национальные интересы в пользу Польши.