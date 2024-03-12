Стала известна дата инаугурации президента России

РИА Новости: инаугурация президента России после выборов пройдёт 7 мая

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Инаугурация президента Российской Федерации состоится 7 мая, передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник в Государственной Думе.

Фото: commons.wikimedia.org by Antropomant is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Инаугурация состоится 7 мая. А 8 мая ГД РФ рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства нашей страны", — пишет источник.

Напомним, что выборы российского лидера будут проходить 15-17 марта. Отдать свой голос можно на избирательном участке, дистанционно. У избирателей, голосовавших электронным способом, есть возможность принять участие в акции "Миллион призов" и получить гарантированные подарки.

В этот раз россияне могут проголосовать за Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова или Владимира Путина. Даты выборов ещё в декабре 2023-го назначил Совет Федерации. Глава сената Валентина Матвиенко отметила, что этим дан старт избирательной кампании. Для получения бюллетеня на избирательном участке гражданин должен предъявить паспорт члену территориальной избирательной комиссии.