Саудиты не разрешили американскому раввину ходить в кипе

Правительственная комиссия по международной свободе вероисповедания (USCIRF) была вынуждена прекратить официальный визит в Саудовскую Аравию после того, как раввину приказали снять еврейский головной убор кипу, сообщает AFP. Во ходе визита в Дирию председатель американской комиссии, ортодоксальный раввин Абрахам Купер, отклонил требования не надевать свой головной убор, появляясь на людях.
Никому не должно быть отказано в доступе к объекту культурного наследия, просто потому, что он еврей, заявил Купер. Фредерик Дэви, вице-председатель USCIRF, добавил, что это прямо противоречит не только официальному заявлению правительства Саудовской Аравии о переменах, но и подлинным признакам религиозной свободы в королевстве.
Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне пока не прокомментировало инцидент.
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