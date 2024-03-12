Саудиты не разрешили американскому раввину ходить в кипе

Комиссия США по свободе вероисповедания досрочно покинула Саудовскую Аравию

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Правительственная комиссия по международной свободе вероисповедания (USCIRF) была вынуждена прекратить официальный визит в Саудовскую Аравию после того, как раввину приказали снять еврейский головной убор кипу, сообщает AFP. Во ходе визита в Дирию председатель американской комиссии, ортодоксальный раввин Абрахам Купер, отклонил требования не надевать свой головной убор, появляясь на людях.

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Никому не должно быть отказано в доступе к объекту культурного наследия, просто потому, что он еврей, заявил Купер. Фредерик Дэви, вице-председатель USCIRF, добавил, что это прямо противоречит не только официальному заявлению правительства Саудовской Аравии о переменах, но и подлинным признакам религиозной свободы в королевстве.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне пока не прокомментировало инцидент.