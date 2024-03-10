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Дмитрий Песков удивлён странной осведомлённостью Шольца о переговорах Арахамии и Джонсона

Дмитрий Песков высказал недоумение по поводу слов Шольца о российской пропаганде касательно переговоров с Украиной

1:57
Политика

Дмитрий Песков в разговоре с Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин." высказался насчёт заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что сведения о переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года являются "российской пропагандой". Дмитрий Песков заявил следующее:

"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия и о чем тогда говорил господин Джонсон".

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением о том, что сведения о Стамбульских соглашениях, парафированных российской и украинской делегациями, но затем отвергнутых киевскими властями по наущению Бориса Джонсона, являются не более, чем "российской пропагандой". Однако интрига заключается в том, что впервые о внутренней обстановке принятия Украиной решения об отказе от подписания Стамбульского соглашения рассказал Давид Арахамия - глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины и лидер группы переговорщиков от Украины. Давид Арахамия в одном из интервью рассказал, что российская делегация готова была подписать соглашения, предусматривавшие прекращение военных действий в обмен на гарантии внеблокового статуса Украины, но приехал Борис Джонсон - британский премьер-министр и сказал, что не стоит ничего подписывать, а надо просто воевать.

Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Борис Джонсон заявил в Киеве о необходимости войны с Россией даже не столько по своей инициативе, сколько по заданию из Вашингтона, который его фактически отправил в командировку с этой целью. 

В любом случае своим заявлением Олаф Шольц дал в очередной раз повод убедиться в своей некомпетентности. Он или раскрыл, что механизм принятия решения о продолжении войны Украины с Россией был иным, чем сказал Арахамия, или просто попытался изобразить обладание некой информацией, которой на самом деле он не обладает. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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