Дмитрий Песков, который занимает должность пресс-секретаря лидера России, заявил, что в нашей стране армян больше, чем в самой стране Армения. Он также сказал, что они являются россиянами и их любят в нашей стране. Песков подчеркну, что в России высоко ценят отношения между страной и Арменией.
На пресс-конференции Песков рассказал о политическом взаимодействии между Россией и Арменией, пресс-секретарь сказал, что в РФ есть способность к реализации отношений с Арменией. Он также рассказал о своей уверенности в том, что для Армении будет полезно вступить в ЕАЭС.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.