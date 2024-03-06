Пресс-секретарь президента России заявил, что армян в нашей стране больше, чем в самой Армении

Песков заявил, что в РФ армян живет больше, чем в самой Армении

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Песков, который занимает должность пресс-секретаря лидера России, заявил, что в нашей стране армян больше, чем в самой стране Армения. Он также сказал, что они являются россиянами и их любят в нашей стране. Песков подчеркну, что в России высоко ценят отношения между страной и Арменией.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На пресс-конференции Песков рассказал о политическом взаимодействии между Россией и Арменией, пресс-секретарь сказал, что в РФ есть способность к реализации отношений с Арменией. Он также рассказал о своей уверенности в том, что для Армении будет полезно вступить в ЕАЭС.