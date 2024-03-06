"Помимо этого — никак". Песков заявил, что применение ядерного оружия возможно только при угрозе существованию России

Песков: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию

0:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Ядерное оружие Россия применит только в случае угрозы ее существованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Федерального просветительского марафона "Знание" на Всемирном фестивале Молодежи 2024 в Сочи.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Представитель Кремля напомнил, что ядерное оружие вне юридических формулировок называется "прощальным".

"Если что-то будет угрожать нашему существованию — вот тогда ядерное оружие", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в другой ситуации применение ЯО невозможно, и говорить об этом — безответственно.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Германии для Олафа Шольца готовят секретную штаб-квартиру "на случай неожиданных ситуаций".