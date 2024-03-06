Ядерное оружие Россия применит только в случае угрозы ее существованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Федерального просветительского марафона "Знание" на Всемирном фестивале Молодежи 2024 в Сочи.
Представитель Кремля напомнил, что ядерное оружие вне юридических формулировок называется "прощальным".
"Если что-то будет угрожать нашему существованию — вот тогда ядерное оружие", — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что в другой ситуации применение ЯО невозможно, и говорить об этом — безответственно.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Германии для Олафа Шольца готовят секретную штаб-квартиру "на случай неожиданных ситуаций".
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.