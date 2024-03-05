Рижский суд арестовал еще двух подозреваемых в нападении на Музей оккупации

Рига: у поджигателя Музея оккупации появились подельники

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Как сообщает национальное агентство LETA, в рамках дела о поджоге Музея оккупации в Риге, случившегося в ночь с 27 на 28 февраля, уже арестованы двое мужчин и одна женщина.

Фото: archive.org by Aleksandrs Timofejev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В настоящее время следствие пытается установить мотивы содеянного. Согласно основной версии, "преступление было совершено на основании ненависти к латвийскому государству, жителям, свободе и музею как объекту". Также службы госбезопасности интересует, действовали ли поджигатели по личной инициативе, или не обошлось без влияния со стороны.

Напомним, в ночь на 28 февраля через окно в кабинет директора Латвийского музея оккупации была заброшена бутылка с зажигательной смесью. Музей, расположенный в здании бывшего советского Музея латышских стрелков, продолжает работу, экспозиция доступна для посетителей.

Если удастся доказать, что арестованные действовали в составе организованной группы, им грозят солидные сроки. В настоящий момент уголовное дело о возбуждено по статье 185 УК, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.