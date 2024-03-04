Решение, которое шокировало каждого украинца: Виталий Кличко считает большой ошибкой Владимира Зеленского снятие Валерия Залужного с поста главкома ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко высказал свое недовольство решением президента Украины Владимира Зеленского снять Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
В интервью итальянской газете La Repubblica Кличко отметил, что увольнение Залужного было серьезной ошибкой, подчеркнув необходимость единения вокруг лидеров, пользующихся наибольшей поддержкой населения.
Мэр Киева также отметил, что после отстранения Залужного президент Зеленский должен был дать объяснения по поводу этого решения, которое вызвало недоумение в украинском обществе.
Напомним, что Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ, убрав с этой должности Валерия Залужного.
Генерал Валерий Федорович Залужный занимал пост главкома ВСУ с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года.
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