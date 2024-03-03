Политолог Фельдман привёл последний аргумент, которого боятся в Германии

Политолог Фельдман: в Германии боятся применения ядерного оружия

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог Павел Фельдман поделился своим мнением по поводу разговора офицеров бундесвера о планируемой атаке на стратегически важный объект, передаёт Радио Sputnik.

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Он напомнил, что Москва проводит красную линию по поводу угрозы существования государства. Эксперт призвал упомянуть в доктрине безопасности объекты критической инфраструктуры и некоторые регионы РФ.

"Наверное, понижение порога применения ядерного оружия могло бы их встряхнуть. Тем более что это последний аргумент, которого они боятся", — высказался он.

Аналитик выразил свою обеспокоенность по поводу неуклонно повышающейся агрессии со стороны Запада и подчеркнул необходимость принятия нашей страной мер для сдерживания опасного поведения европейских стран. Он отметил, что ядерное оружие является крайним средством, вызывающим опасения у многих государств.