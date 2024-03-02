Философ Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа

Политолог Фукуяма: США нуждаются в избирательной реформе из-за упадка экономики

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

В статье для Financial Times экономист Фрэнсис Фукуяма заявил, что считает опасным переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства.

Фото: flickr.com by Fronteiras do Pensamento is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он подчеркнул необходимость внимательного взвешивания всех факторов перед принятием такого решения. Политолог считает, что в США наступил "правительственный паралич". Он пояснил, что при сочетании позиции меньшинства с крайней поляризаций возникает ситуация, когда власти не смогут выполнять даже главные функции. В частности, принять годовой бюджет.

"Ещё не поздно обратить вспять этот процесс упадка. Демократы должны серьёзно взяться за дело, чтобы пробудить общество и понять масштаб проблемы, с которой сталкивается наша страна", — отметил эксперт.

Он обвинил консерваторов в блокировании выделения средств для Киева. По его словам, значительная часть общества и большинство в парламенте выступают за подобную поддержку, но ситуация сейчас в тупике.

Сообщается, что далеко не все прогнозы Фукуямы сбывались, но американцы всё равно прислушиваются к его мнению.