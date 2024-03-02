Философ Фукуяма раскрыл последствия переизбрания Трампа

В статье для Financial Times экономист Фрэнсис Фукуяма заявил, что считает опасным переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства.
Он подчеркнул необходимость внимательного взвешивания всех факторов перед принятием такого решения. Политолог считает, что в США наступил "правительственный паралич". Он пояснил, что при сочетании позиции меньшинства с крайней поляризаций возникает ситуация, когда власти не смогут выполнять даже главные функции. В частности, принять годовой бюджет.
"Ещё не поздно обратить вспять этот процесс упадка. Демократы должны серьёзно взяться за дело, чтобы пробудить общество и понять масштаб проблемы, с которой сталкивается наша страна", — отметил эксперт.
Он обвинил консерваторов в блокировании выделения средств для Киева. По его словам, значительная часть общества и большинство в парламенте выступают за подобную поддержку, но ситуация сейчас в тупике.
Сообщается, что далеко не все прогнозы Фукуямы сбывались, но американцы всё равно прислушиваются к его мнению.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.