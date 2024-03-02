Маск поддержал заявление Принса о признании Крыма и Донбасса российскими

Маск: Донбасс и Крым должны остаться в составе России

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за РФ Крыма и Донбасса.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было", — написал Принс.

Эту позицию в соцсети Х* поддержал американский бизнесмен Илон Маск, передаёт РИА Новости.

"К сожалению, это правда", — прокомментировал это заявление миллиардер.

Он согласился с тем, что налогоплательщики США не обязаны тратить еще $100 млрд на поддержку страны, в которой процветает коррупция. Предприниматель считает, что демографическое разрушение Незалежной требует прекращения конфликта. Он поддержал утверждение Принса о бессмысленности западной оборонной базы перед "русским медведем".

До этого Маск указал на ослабевающие позиции ВСУ и согласился с мнением о том, что Запад распространяет ложные сведения об украинском конфликте.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.