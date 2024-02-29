В послании Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о намерении развивать демократические институты

Владимир Путин: в России будут развиваться демократические институты

0:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Во время оглашения послания для Федерального Собрания, которое проводится в Гостином дворе, Президент РФ сделал заявление о том, что в стране будут развиваться институты демократии.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он сказал о том, что улучшать эти институты необходимо, и посягаться другие страны во внутренние дела России нельзя позволить.

Владимир Путин прибавил, что в роли одной из опорных точек независимости страны выступает ее политическая система.

Ранее в Кремле огласили, что в послании Владимира Путина будут объявлены тезисы, которые распространятся на более длительный период, а не только до 2030 года.