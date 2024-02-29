В послании Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о намерении развивать демократические институты

Во время оглашения послания для Федерального Собрания, которое проводится в Гостином дворе, Президент РФ сделал заявление о том, что в стране будут развиваться институты демократии.
Он сказал о том, что улучшать эти институты необходимо, и посягаться другие страны во внутренние дела России нельзя позволить.
Владимир Путин прибавил, что в роли одной из опорных точек независимости страны выступает ее политическая система.
Ранее в Кремле огласили, что в послании Владимира Путина будут объявлены тезисы, которые распространятся на более длительный период, а не только до 2030 года.
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