Член комитета Совфеда, сенатор Алексей Пушков заявил, что можно сделать четыре вывода из отказа Америки отправлять войска на Украину

Сенатор Пушков сделал выводы из отказа США отправлять войска на Украину

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Мэтью Миллер, который занимает должность руководителя пресс-службы госдепартамента США, 28 февраля объявил, что Америка не будет отправлять военных или инструкторов на Украину.

Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Комментарий на это заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале. Он сказал, что из такого сообщения можно сделать четыре вывода.

Во-первых, это заявление говорит о том, что в Америке не хотят расширения конфликта на Украине. Второй вывод — это желание Вашингтона держать "войну средней интенсивности".

Сенатор добавил, что в случае отправки вооружённых сил НАТО в зону боевых действий в Киеве произойдёт ожидаемая и неминуемая эскалация.

А в завершении Алексей Пушков прибавил, что при введении своих войск на Украину США предстанут в невыгодном свете, как зависимые от стран Европы. Ведь получится так, что европейские политики подтолкнули к этому страну, выступая под лозунгом о "единстве Запада".

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности введения войск ЕС в зону боевых действия для поддержки Украины. А в Кремле на это заявление ответили о неминуемом столкновении России и НАТО при таком исходе.