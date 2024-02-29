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Член комитета Совфеда, сенатор Алексей Пушков заявил, что можно сделать четыре вывода из отказа Америки отправлять войска на Украину

Сенатор Пушков сделал выводы из отказа США отправлять войска на Украину

1:17
Политика

Мэтью Миллер, который занимает должность руководителя пресс-службы госдепартамента США, 28 февраля объявил, что Америка не будет отправлять военных или инструкторов на Украину.

Сенатор Пушков сделал выводы из отказа США отправлять войска на Украину
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Комментарий на это заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале. Он сказал, что из такого сообщения можно сделать четыре вывода.

Во-первых, это заявление говорит о том, что в Америке не хотят расширения конфликта на Украине. Второй вывод — это желание Вашингтона держать "войну средней интенсивности".

Сенатор добавил, что в случае отправки вооружённых сил НАТО в зону боевых действий в Киеве произойдёт ожидаемая и неминуемая эскалация.

А в завершении Алексей Пушков прибавил, что при введении своих войск на Украину США предстанут в невыгодном свете, как зависимые от стран Европы. Ведь получится так, что европейские политики подтолкнули к этому страну, выступая под лозунгом о "единстве Запада".

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности введения войск ЕС в зону боевых действия для поддержки Украины. А в Кремле на это заявление ответили о неминуемом столкновении России и НАТО при таком исходе.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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