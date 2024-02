Ле Пен прокомментировала заявление Макрона об отправке войск на Украину

Your browser does not support the audio element.

Лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в своих соцсетях обвинила Эммануэля Макрона в попытке играть в военачальника. Так она прокомментировала его речь о возможной отправке французских военных на Украину, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0