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Ле Пен прокомментировала заявление Макрона об отправке войск на Украину

Ле Пен: Макрон играет в военачальника, говоря об отправке граждан Франции на Украину

0:58
Политика

Лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в своих соцсетях обвинила Эммануэля Макрона в попытке играть в военачальника. Так она прокомментировала его речь о возможной отправке французских военных на Украину, передаёт РИА Новости.

Ле Пен: Макрон играет в военачальника, говоря об отправке граждан Франции на Украину
Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

"Но речь идет о жизни наших детей, о которых он так легко говорит. Это вопрос мира или войны в нашей стране", — добавила политик.

Она задала вопрос мировым лидерам о том, отдают ли они отчёт о масштабе серьёзности заявлений, близких по содержанию к недавним высказываниям французского лидера.

До этого Макрон говорил, что Брюссель договорился сформировать коалицию для поставок киевскому режиму ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, он отмечал, что Париж сделает всё, чтобы Москва не выиграла в этом противостоянии. После этого лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сказал, что "война против РФ была бы безумием".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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