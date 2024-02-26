В ФРГ могут классифицировать АдГ как экстремистскую партию

Sueddeutsche Zeitung: в Германии хотят признать экстремистской партию АдГ

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкая контрразведка может классифицировать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как экстремистскую, передаёт Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на представителей спецслужбы.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В 2019 году деятельность АдГ отметили как "заслуживающую проверки". Через три года она была пересмотрена и классифицирована как "вызывающая подозрения". Сейчас же ведутся работы над новой экспертизой, и предыдущую оценку могут изменить из-за "радикализации партии". Об оценке станет известно примерно через месяц.

Эти действия ведомства вызвали разногласия в политических кругах. Некоторые политики поддержали инициативу, считая её необходимой для обеспечения безопасности ФРГ, в то время как другие высказывают опасения относительно ограничения политических свобод.

Стоит отметить, что у АдГ достаточно высокие рейтинги — 17-20%, однако для попадания в правительство без коалиции этого недостаточно. Однако партия является второй по популярности, опережая даже Социал-демократическую партию, представляемую Олафом Шольцем.