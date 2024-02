Пресс-служба Кремля: президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава российского государства поздравил президента Турции с 70-летием.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 3.0