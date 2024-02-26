Пресс-служба Кремля: президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем

Подробности телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турции озвучили в Кремле

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава российского государства поздравил президента Турции с 70-летием.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Владимир Путин отметил авторитет Эрдогана не только в Турции, но и в других странах, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене.

"Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава российского государства отметил "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений".

Добавим, что помимо поздравления по телефону Эрдогану отправили поздравительную телеграмму.