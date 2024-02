На Украине допустили приглашение России на саммит по "формуле мира" Зеленского

Российскую сторону можно пригласить на второй саммит по "формуле мира" Зеленского, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передаёт "РБК-Украина".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International