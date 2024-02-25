На Украине допустили приглашение России на саммит по "формуле мира" Зеленского

Ермак допускает участие России на конференции по Украине в Швейцарии

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Российскую сторону можно пригласить на второй саммит по "формуле мира" Зеленского, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передаёт "РБК-Украина".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Он отметил, что сейчас идёт подготовка к первой конференции, которая пройдёт "в ближайшее время", однако точной даты он не назвал. Политик планирует на втором саммите пообщаться с российскими коллегами, чтобы ознакомить их с планом. Это совещание планируется провести без посредников, открыто и с участием всех государств, выступающих за урегулирование конфликта.

Он подчеркнул, что это произойдёт, если представитель России выразит готовность вернуться к "справедливому миру". А то, что Незалежная понимает под справедливым миром изложено в "формуле", закончил Ермак.

Украинская "формула мира" обсуждается во многих странах, в том числе в ЕС. Некоторые государства считают важным учитывать интересы Российской Федерации в процессе урегулирования конфликта. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пустышкой "формулу мира" Зеленского.