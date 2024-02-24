Британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что Украина потеряет Донбасс и часть юга в этом году

На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины в этом году

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Британский эксперт Хусейн Алиев в интервью Sky News заявил, что в этом году Украина помимо Донбасса может потерять часть своих территорий на юге.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Алиев предупредил, что Украина ухудшит свое положение если замедлит создание оборонительных укреплений и не сможет нарастить поставки боеприпасов.

"Если не ускорит мобилизацию и вербовку, Украина, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге", — предположил Алиев.

Эксперт отметил, что Россия напротив успешно адаптировалась к боевым действиям, как в организационном плане, так и в боевой подготовке. А украинские вооруженные силы за последнее время потерпели ряд тактических неудач и были вынуждены отступить из некоторых укрепрайонов. На разных направлениях ВСУ были выбиты из ряда городов и сел.