Издание The Hill предупреждает, что Украина не сможет одолеть Россию. По мнению журналистов, ВСУ уже столкнулись со снарядным голодом. Человеческий ресурс тоже на грани исчерпания. В то время у России и того и другого в достатке.
Подчеркивается, что конфликт не принес Киеву заметных успехов за прошедшие два года, а популярность президента Владимира Зеленского снижается. Недавние события в Авдеевке выявили дефицит бойцов и боезапасов в украинской армии, что требует срочного решения.
Западные СМИ также указывают на усталость Вашингтона и Брюсселя от конфликта, и на ослабление поддержки лично Зеленского. NBC сообщает о том, что американские и европейские чиновники обсуждают возможные последствия мирных переговоров и уступки, на которые Украина может пойти для достижения соглашения.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете