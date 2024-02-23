Американское издание The Hill предупреждает, что Украина не сможет победить Россию

The Hill: Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание The Hill предупреждает, что Украина не сможет одолеть Россию. По мнению журналистов, ВСУ уже столкнулись со снарядным голодом. Человеческий ресурс тоже на грани исчерпания. В то время у России и того и другого в достатке.

Фото: flickr.com by Uwe Brodrecht is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подчеркивается, что конфликт не принес Киеву заметных успехов за прошедшие два года, а популярность президента Владимира Зеленского снижается. Недавние события в Авдеевке выявили дефицит бойцов и боезапасов в украинской армии, что требует срочного решения.

Западные СМИ также указывают на усталость Вашингтона и Брюсселя от конфликта, и на ослабление поддержки лично Зеленского. NBC сообщает о том, что американские и европейские чиновники обсуждают возможные последствия мирных переговоров и уступки, на которые Украина может пойти для достижения соглашения.