Эльвина Авзалова, помощница главы исполнительного комитета Тукаевского района, лишилась должности после массовых жалоб на ее работу. Девушка отвергала обращения жителей по уборке снега и даже призвала их не обращаться в администрацию по этому вопросу.
Ее отставка последовала вслед за публикацией видео в социальных сетях, где ее поведение было осуждено. Ранее Авзалова работала на предприятии в Набережных Челнах, но увлеклась должностью помощницы главы исполнительного комитета, несмотря на свою неподготовленность к работе с населением и вопросами уборки снега.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.