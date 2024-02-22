Помощница главы района отстранена за отказ работать с населением

Помощница главы района Тукаево уволена после скандала с жалобами на работу

0:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Эльвина Авзалова, помощница главы исполнительного комитета Тукаевского района, лишилась должности после массовых жалоб на ее работу. Девушка отвергала обращения жителей по уборке снега и даже призвала их не обращаться в администрацию по этому вопросу.

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Ее отставка последовала вслед за публикацией видео в социальных сетях, где ее поведение было осуждено. Ранее Авзалова работала на предприятии в Набережных Челнах, но увлеклась должностью помощницы главы исполнительного комитета, несмотря на свою неподготовленность к работе с населением и вопросами уборки снега.