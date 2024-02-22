Суд окончательно отказал Надеждину в регистрации на президентские выборы

Верховный суд признал законным отказ в регистрации Надеждина

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Верховный суд Российской Федерации отклонил иск Бориса Надеждина, просившего отменить решение Центризбиркома РФ об отказе в регистрации в качестве кандидата в президенты России, сообщает ТАСС.

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В своем телеграм-канале политик пообещал обжаловать это решение в течение пяти дней.

На заседании, которое длилось более 9 часов, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признала, что часть подписей признали недействительными неправомерно, из-за несовпадения мест регистрации согласно в базе МВД, разницей между обычной подписью и подписью в маленьком квадратике, а также из-за бюрократических проволочек.

Большую часть стадии исследования доказательств суд провёл без журналистов. Сам Борис Надеждин в заседании не участвовал.

Напомним, что Борис Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии "Гражданская инициатива". 8 февраля ЦИК отказала ему в регистрации по причине более чем 5% брака в подписных листах.