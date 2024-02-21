Арестович* заявил, что те, кто в последние годы формирует идеологию в Украине, заявляют, что русским называться плохо

Украинский политик Алексей Арестович* высказался по поводу критики, которая обрушилась на него после того, как он заявил о себе как о русском.
Бывший внештатный советник Офиса президента Украины рассказал, что в стране те, кто формирует идеологию, утверждают, что называть себя русскими — значит действовать неправильно.
"Это расизм, друзья мои. Вашими криками вы россиянам создаете мотивацию с нами воевать", — уверен Арестович.
Он отметил, что и на Западе из-за таких расистских высказываний начинает меняться отношение к Украине, что потенциально может повлечь серьезные последствия.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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