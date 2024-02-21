Арестович* заявил, что те, кто в последние годы формирует идеологию в Украине, заявляют, что русским называться плохо

Арестович* прокомментировал критику, обрушившуюся на него после того, как он назвал себя русским

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский политик Алексей Арестович* высказался по поводу критики, которая обрушилась на него после того, как он заявил о себе как о русском.

Фото: commons.wikimedia.org by Kozubenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины рассказал, что в стране те, кто формирует идеологию, утверждают, что называть себя русскими — значит действовать неправильно.

"Это расизм, друзья мои. Вашими криками вы россиянам создаете мотивацию с нами воевать", — уверен Арестович.

Он отметил, что и на Западе из-за таких расистских высказываний начинает меняться отношение к Украине, что потенциально может повлечь серьезные последствия.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.