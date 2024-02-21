Спикер Думы привёл министрам в пример формат работы депутатов с Путиным и Мишустиным

Володин попросил министров быть более открытыми для диалога с депутатами

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал федеральных министров быть более открытыми для диалога с депутатами. Слова парламентария прозвучали в ходе сегодняшнего заседания.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Володин отметил, что будет правильным, если министры станут более отзывчивыми и начнут более тесно работать с депутатами по разным вопросам.

— У нас легче дозвониться до президента, чем до министров, — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

В качестве примера Володин привёл взаимодействие глав фракции с президентом Владимиром Путиным. Они регулярно бывают у главы государства и обсуждают насущные проблемы. Также парламентарии часто работают с главой администрации президента и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По мнению Вячеслава Володина, вопрос об открытости министров к диалогу с депутатами необходимо поднять на следующем отчёте кабмина в Думе. Володин напомнил, что главы федеральных ведомств не имеют других каналов связи с россиянами, кроме как через парламентариев.

Ранее сегодня Вячеслав Володин также высказался по поводу денонсации Госдумой договора между РФ и Великобритании о рыболовстве. По словам депутата, Лондон объявил Москве санкции, а сам формирует рацион из российской рыбы. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".