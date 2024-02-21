Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве

Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.

Фото: kremlin.ru by Государственная Дума РФ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отечественную рыбу "просто взяли и отдали в одностороннем порядке". В настоящее же время англичане, объявив санкции, формируют свой рацион на 40 % из российской трески.

Он также отметил, что денонсацию договора инициировал Владимир Путин, и подчеркнул, что президент вернул Крым России, "а теперь вернул нам рыбу".

Законопроект о денонсации этого соглашения был внесен в Госдуму 20 января от кабмина МИД и Министерства сельского хозяйства. В международном думском комитете заявили, что только в прошлом году в соответствии с соглашением было выловлено более 500 тысяч тонн рыбы.

Как сообщают британские СМИ, разрыв соглашения может лишить британцев одного из любимых блюд — жареного во фритюре филе трески или пикши с картофелем фри. Огромное количество рыбы, которое продается в магазинах с жареным картофелем по всей стране, традиционно добывается из этих вод.

Напомним, что данный документ был подписан в 1956 году. Согласно договору, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Договор продолжил действовать и после распада Союза.