Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал неожиданную точку зрения, связанную со смертью российского оппозиционера Алексея Навального*.
Трамп в посте социальной сети Truth Social заявио, что происшествие помогло ему лучше понять, что происходит внутри его собственной страны.
"Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение — продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению", — написал Трамп.
В пятницу, 16 февраля, Алексею Навальному стало плохо на прогулке, сообщило УФСИН ЯНАО. Был вызван экипаж скорой, однако Навального спасти не удалось. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Причины устанавливаются.
* включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.