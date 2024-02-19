Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*

Дональд Трамп заявил, что после смерти Навального* он лучше осознал происходящее в Америке

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал неожиданную точку зрения, связанную со смертью российского оппозиционера Алексея Навального*.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Трамп в посте социальной сети Truth Social заявио, что происшествие помогло ему лучше понять, что происходит внутри его собственной страны.

"Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение — продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению", — написал Трамп.

В пятницу, 16 февраля, Алексею Навальному стало плохо на прогулке, сообщило УФСИН ЯНАО. Был вызван экипаж скорой, однако Навального спасти не удалось. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Причины устанавливаются.

* включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.