В МИД РФ предупредили о возможных провокациях со стороны релокантов во время выборов президента

МИД: релоканты готовят провокации во время выборов президента России

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы Федеральные

В МИД России заявили, что граждане нашей страны, которые покинули её по политическим убеждениям, готовятся к провокациям во время президентских выборов. Об этом в ходе совещания в ЦИК РФ заявил посол по особым поручениям внешнедипломатического ведомства Геннадий Аскальдович.

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По словам дипломата, активность релокантов является серьёзной проблемой для Москвы. Особую обеспокоенность вызывают те эмигранты, которые выступают против действующей власти.

Аскальдович добавил, что аполитичные релоканты в большинстве своём вернулись на родину, а за рубежом остаются те, кто занял крайне русофобские позиции. Эти люди, по сведениям МИД, готовят разные провокации во время выборов президента РФ.

На прошлой неделе по поводу возможных провокаций в ходе выборов президента России выступил и глава МВД Владимир Колокольцев. Он призвал своих коллег предотвращать подобные инциденты.

Напомним, выборы главы государства впервые в истории России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года.