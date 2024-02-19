В МИД РФ предупредили о возможных провокациях со стороны релокантов во время выборов президента

В МИД России заявили, что граждане нашей страны, которые покинули её по политическим убеждениям, готовятся к провокациям во время президентских выборов. Об этом в ходе совещания в ЦИК РФ заявил посол по особым поручениям внешнедипломатического ведомства Геннадий Аскальдович.
По словам дипломата, активность релокантов является серьёзной проблемой для Москвы. Особую обеспокоенность вызывают те эмигранты, которые выступают против действующей власти.
Аскальдович добавил, что аполитичные релоканты в большинстве своём вернулись на родину, а за рубежом остаются те, кто занял крайне русофобские позиции. Эти люди, по сведениям МИД, готовят разные провокации во время выборов президента РФ.
На прошлой неделе по поводу возможных провокаций в ходе выборов президента России выступил и глава МВД Владимир Колокольцев. Он призвал своих коллег предотвращать подобные инциденты.
Напомним, выборы главы государства впервые в истории России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года.
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