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В МИД РФ предупредили о возможных провокациях со стороны релокантов во время выборов президента

МИД: релоканты готовят провокации во время выборов президента России

1:09
Политика » Выборы » Федеральные

В МИД России заявили, что граждане нашей страны, которые покинули её по политическим убеждениям, готовятся к провокациям во время президентских выборов. Об этом в ходе совещания в ЦИК РФ заявил посол по особым поручениям внешнедипломатического ведомства Геннадий Аскальдович.

МИД: релоканты готовят провокации во время выборов президента России
Фото: flickr.com by Uwe Brodrecht is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам дипломата, активность релокантов является серьёзной проблемой для Москвы. Особую обеспокоенность вызывают те эмигранты, которые выступают против действующей власти.

Аскальдович добавил, что аполитичные релоканты в большинстве своём вернулись на родину, а за рубежом остаются те, кто занял крайне русофобские позиции. Эти люди, по сведениям МИД, готовят разные провокации во время выборов президента РФ.

На прошлой неделе по поводу возможных провокаций в ходе выборов президента России выступил и глава МВД Владимир Колокольцев. Он призвал своих коллег предотвращать подобные инциденты.

Напомним, выборы главы государства впервые в истории России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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