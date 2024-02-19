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"Как мешок картошки". Ровно 70 лет назад Хрущев подписал указ о передаче Крыма Украинской ССР

Глава крымского парламента назвал передачу Крыма Украине "преступным актом"

1:18
Политика

Сегодня исполняется 70 лет со дня передачи Крымской области в состав Украинской ССР. 19 февраля 1954 года был подписан соответствующий указ президиума Верховного совета СССР.

Глава крымского парламента назвал передачу Крыма Украине "преступным актом"
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя решение Никиты Хрущева, назвал передачу Крыма Украинской ССР "преступным актом".

"Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать", — расказал Константинов РИА Новости.

Политик добавил, что Крым отдали Украине, словно "мешок картошки" или имение вместе с крепостными в период крепостного права.

Сам Хрущев объяснял свое решение тем, что УССР восстанавливать Крым после Великой Отечественной войны проще с географической точки зрения, а также "общностью экономики и тесными хозяйственными и культурными связями" между полуостровом и Украиной.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно — его закрыли сами жители Крыма, когда проголосовали на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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