"Как мешок картошки". Ровно 70 лет назад Хрущев подписал указ о передаче Крыма Украинской ССР

Сегодня исполняется 70 лет со дня передачи Крымской области в состав Украинской ССР. 19 февраля 1954 года был подписан соответствующий указ президиума Верховного совета СССР.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя решение Никиты Хрущева, назвал передачу Крыма Украинской ССР "преступным актом".
"Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать", — расказал Константинов РИА Новости.
Политик добавил, что Крым отдали Украине, словно "мешок картошки" или имение вместе с крепостными в период крепостного права.
Сам Хрущев объяснял свое решение тем, что УССР восстанавливать Крым после Великой Отечественной войны проще с географической точки зрения, а также "общностью экономики и тесными хозяйственными и культурными связями" между полуостровом и Украиной.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно — его закрыли сами жители Крыма, когда проголосовали на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации.
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