Американский сенатор предложил помогать Украине в кредит или в счет полезных ископаемых

США поможет Украине в кредит

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский сенатор Линдси Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых, сообщает телеканал CBS. По его словам, если помощь будет предоставлена в виде займов, то соответствующий законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать необходимые голоса среди республиканцев в Сенате.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Грэм также напомнил, что 33 млрд. из 50 млрд. долларов, отправленных Украине от стран ЕС, были переданы в качестве займа. По его мнению, США следует помогать Израилю и Тайваню на таких же условиях. Кроме того, сенатор предложил лишать членства в НАТО страны с бюджетом на оборону ниже 2% ВВП.

На этой неделе Грэм проголосовал против законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ранее экс-президент США Трамп также заявлял, что деньги Украине нужно давать только в кредит. До этого Америка передавала деньги и оружие на безвозмездной основе.

Напомним, что госдолг США составляет 34 трлн. долларов.