Никакого значения придаваться не будет- политолог прокомментировал Pravda.Ru требование Польши к России о репарациях

Эксперт Кортунов: Требование Польши к России о репарациях обсуждаться не будет

1:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, почему именно сейчас Польша вновь подняла тему о репарациях.

Фото: Pixabay.com

Требуют давно и постоянно. По мнению эксперта, в теме репараций это главный принцип польских властей.

"Польша со всех требует репарации уже давно. Практически значение таких заявлений может состоять в том, что они способны каким-то образом облегчить обсуждаемую конфискацию российских активов, которые сейчас застряли в Euroclear в Бельгии, судьба которые пока что не решена. Возможно, такие заявления о репарациях должны создать благоприятный фон для того, чтобы Европейский союз принял решение о конфискации тех финансовых ресурсов, которые сейчас находятся в юрисдикции. Я допускаю, что это может быть просто и популизмом, за которым никакого серьезного политического плана не стоит, просто польское руководство тем самым еще раз подтверждает свою поддержку Украины и свое отношение к российской политике", — считает политолог.

Ответная реакция России на прозвучавшие в очередной раз претензии польских властей к нашей стране о репарациях, скорее всего, будет нулевой, уверен Андрей Кортунов.

"Скорее всего, будут комментарии со стороны российского МИДа. Конечно, Россия такой вопрос обсуждать не собирается, едва ли когда-либо соберется. Я не думаю, что этому заявлению будет придаваться большое значение", — предполагает специалист-международник.

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