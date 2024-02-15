"Сблизятся с РФ": в США боятся неожиданного плана Трампа по НАТО

NI: многие государства сблизятся с Россией в случае выхода США из НАТО

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

США утратят статус сверхдержавы, если план выхода из НАТО Дональда Трампа будет осуществлен, заявил военный аналитик Питер Сучиу в публикации для издания The National Interest.

Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

"Если Америка покинет НАТО, то она, вероятно, не сохранит своё присутствие в Европе, Африке или Ближнем Востоке… Многие страны сблизятся с Россией и КНР", — полагает эксперт.

Он добавил, что в таком случае Соединённые Штаты не только лишатся глобального рынка, но также могут столкнуться с санкциями со стороны Пекина и Москвы, которые, в свою очередь, выступят в роли сверхдержав. Согласно прогнозу аналитика, его страна потеряет доступ к большинству военных баз по всему миру, что спровоцирует серьезные изменения в мировой политике и безопасности.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон утратил свой авторитет в мировом сообществе и превратился в "посмешище". В своей речи политик указал, что на сегодняшний день экономика США стагнирует.