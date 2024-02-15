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"Сблизятся с РФ": в США боятся неожиданного плана Трампа по НАТО

NI: многие государства сблизятся с Россией в случае выхода США из НАТО

0:58
Политика

США утратят статус сверхдержавы, если план выхода из НАТО Дональда Трампа будет осуществлен, заявил военный аналитик Питер Сучиу в публикации для издания The National Interest.

NI: многие государства сблизятся с Россией в случае выхода США из НАТО
Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

"Если Америка покинет НАТО, то она, вероятно, не сохранит своё присутствие в Европе, Африке или Ближнем Востоке… Многие страны сблизятся с Россией и КНР", — полагает эксперт.

Он добавил, что в таком случае Соединённые Штаты не только лишатся глобального рынка, но также могут столкнуться с санкциями со стороны Пекина и Москвы, которые, в свою очередь, выступят в роли сверхдержав. Согласно прогнозу аналитика, его страна потеряет доступ к большинству военных баз по всему миру, что спровоцирует серьезные изменения в мировой политике и безопасности.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон утратил свой авторитет в мировом сообществе и превратился в "посмешище". В своей речи политик указал, что на сегодняшний день экономика США стагнирует.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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