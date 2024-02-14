ЦРУ попросило иностранные шпионские агентства следить за 26 соратниками Трампа

NYPost: В США ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа ради "антироссийского скандала"

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Американским разведывательным сообществом в ходе предвыборной кампании 2016 года были привлечены партнёры из альянса "Пять глаз" для проведения слежки за 26 соратниками Трампа, передаёт New York Post, ссылаясь на информацию независимых журналистов. Важно отметить, что законодательство Соединённых Штатов категорически запрещает слежку за гражданами страны без санкции суда. Однако это обернулось обвинениями в адрес предвыборного штаба Трампа "в сговоре с Кремлём".

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"Они были объектами нашей собственной разведки и правоохранителей — объектами для сбора сведений и дезинформации", — проинформировал журналистов источник в ЦРУ.

Напомним, победа Дональда Трампа на выборах в США 2016 года удивила даже его сторонников. Прогнозы социологов не оправдались, что породило домыслы о "причастии Кремля" к успеху Трампа.