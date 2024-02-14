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ЦРУ попросило иностранные шпионские агентства следить за 26 соратниками Трампа

NYPost: В США ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа ради "антироссийского скандала"

0:55
Политика

Американским разведывательным сообществом в ходе предвыборной кампании 2016 года были привлечены партнёры из альянса "Пять глаз" для проведения слежки за 26 соратниками Трампа, передаёт New York Post, ссылаясь на информацию независимых журналистов. Важно отметить, что законодательство Соединённых Штатов категорически запрещает слежку за гражданами страны без санкции суда. Однако это обернулось обвинениями в адрес предвыборного штаба Трампа "в сговоре с Кремлём".

NYPost: В США ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа ради "антироссийского скандала"
Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain

"Они были объектами нашей собственной разведки и правоохранителей — объектами для сбора сведений и дезинформации", — проинформировал журналистов источник в ЦРУ.

Напомним, победа Дональда Трампа на выборах в США 2016 года удивила даже его сторонников. Прогнозы социологов не оправдались, что породило домыслы о "причастии Кремля" к успеху Трампа.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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