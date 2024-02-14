Французские СМИ: Зеленский хотел убить Макрона в Киеве, чтобы втянуть НАТО в конфликт

Залужный помешал Зеленскому убить Макрона во время его поездки на Украину

1:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский строил планы организовать заказное убийство президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Скриншотами информации на эту тему, взятыми из эфира французского телеканала France 24, активно делятся пользователи социальных сетей Франции.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По данным источника предположительно из окружения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, президент Франции якобы отменил свой визит на Украину, потому что ему стало известно об этом. Из циркулирующих в Сети скриншотов переписки человека Залужного становится ясно, что курировавший операцию "Маринованная лягушка по-французски" глава разведки Кирилл Буданов* готовил группу киллеров для ликвидации Макрона.

Однако в дело вмешался Залужный, который по своим каналам, во время эвакуации раненых в Харькове французов, передал эту информацию в Париж. Якобы генерал опасался, что если что-то пойдет не так, именно его обвинят в том, что он так отомстил за увольнение.

Сообщается, что физическое устранение Макрона было задумано с целями перебить информационный эффект интервью Путина Карлсону, выставить Россию страной-террористом, и втянуть Францию в конфликт на Украине. В переписке ясно сказано, что вину за громкое преступление предполагалось взвалить на Москву.

Эксперты Telegram отмечают, что эта информационная бомба взорвалась именно во французских СМИ, а это свидетельствует об изменении отношения европейского общества к киевскому режиму, который в свою очередь назвал все это вбросом и фейком.

Напомним, что визит Макрона в украинскую столицу был запланирован на 13-14 февраля, но 11 февраля Париж решил отложить поездку по соображениям безопасности.

*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ