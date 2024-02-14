Дмитрий Песков: закон о конфискации имущества не имеет ничего общего с советскими законами

Песков прокомментировал закон о конфискации: обеспокоенность считаем беспочвенной

1:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, сообщил журналистам, что Кремль считает обеспокоенность по поводу нового закона абсолютно беспочвенной, передает ТАСС.

Фото: vsdn.ru by Фирс Журавлев is licensed under Public Domain

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект нельзя путать с мерами, применявшимися в советское время.

"Эта конфискация, "воспетая" и в художественных фильмах, и в литературе, и чуть что мы ее вспоминаем - такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации. Конфискация существует как "вид наказания" и как "мера" уголовно-правового характера. Как "мера" - это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как "вид наказания" - это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться", - сказал Крашенинников журналистам.

По словам первого зампредседателя комитета Ирины Панькиной, закон предлагает установить конфискацию имущества за действия, совершенные "из корыстных побуждений, а также имущества, используемого для финансирования такой деятельности".

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и преступления против безопасности государства. Авторами закона стали 395 депутатов Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. По мнению Володина, "каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества".