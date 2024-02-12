Правила въезда россиян в недружественные страны скоро изменятся: в МИД готовят документ

МИД РФ готовит новые рекомендации для выезжающих за рубеж граждан России

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов проинформировал об обновлении рекомендаций по въезду русских туристов в некоторые государства, передаёт ТАСС.

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Дипломат пояснил, что это делается из-за высоких угроз наступления негативных последствий. В этих странах зафиксированы случаи отрицательного отношения к нашим соотечественникам. Например, в Прибалтике несколько тысяч россиян оказалось на грани выдворения из-за миграционных поправок.

Недавно стало известно о громком случае принудительного выселения российского военного пенсионера из Латвии. 82-летнего Бориса Каткова выгнали из страны, дав всего час на сборы. Теперь мужчина живёт в Калининграде. Также имели место попытки изъятия личных вещей на границе вплоть до личных автомобилей. Конфисковать могут предметы, которые якобы могут использоваться в целях торговли или личного обогащения — от драгоценностей до туалетной бумаги.