Правила въезда россиян в недружественные страны скоро изменятся: в МИД готовят документ

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов проинформировал об обновлении рекомендаций по въезду русских туристов в некоторые государства, передаёт ТАСС.
Дипломат пояснил, что это делается из-за высоких угроз наступления негативных последствий. В этих странах зафиксированы случаи отрицательного отношения к нашим соотечественникам. Например, в Прибалтике несколько тысяч россиян оказалось на грани выдворения из-за миграционных поправок.
Недавно стало известно о громком случае принудительного выселения российского военного пенсионера из Латвии. 82-летнего Бориса Каткова выгнали из страны, дав всего час на сборы. Теперь мужчина живёт в Калининграде. Также имели место попытки изъятия личных вещей на границе вплоть до личных автомобилей. Конфисковать могут предметы, которые якобы могут использоваться в целях торговли или личного обогащения — от драгоценностей до туалетной бумаги.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.