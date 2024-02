Посол РФ в КНДР: Вашингтон готов балансировать на грани вооружённого конфликта

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в беседе с журналистами RT заявил, что Россия, КНР и КНДР являются объектом провокационных устремлений Белого дома, так как Вашингтон заинтересован в поддержании и нагнетании напряжённости.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0