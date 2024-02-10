Посол РФ в КНДР: Вашингтон готов балансировать на грани вооружённого конфликта

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в беседе с журналистами RT заявил, что Россия, КНР и КНДР являются объектом провокационных устремлений Белого дома, так как Вашингтон заинтересован в поддержании и нагнетании напряжённости.
"Не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания", — заявил он.
Он добавил, если испытания состоятся, то ответственность будет лежать на США и союзниках.
Накануне Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что он имеет законное право уничтожить Южную Корею после того, как Сеул отверг попытки Пхеньяна по восстановлению сотрудничества, информирует Bloomberg.
"Теперь правильно назвать Южную Корею главным врагом, а по законодательству "главный враг может быть атакован и уничтожен в любое время”, — пояснил политик.
Он добавил, что если враги КНДР дерзнут применить силу, то Пхеньян примет "решение, которое изменит историю", и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства.
На фоне этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассматривает действия своего северного коллеги как провокацию и заявляет о намерении укрепить сотрудничество с Вашингтоном.
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