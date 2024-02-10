Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford пересматривает стратегию: отказ от технологий помощи при парковке для экономии средств
Молочный суп с вермишелью: вкус детства
Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Значительный вред саду зимой наносит пяденица
Как выбрать отель, который оправдает ваши ожидания
Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована
Когда можно пить в машине без опасения потери водительских прав: разъяснения ГИБДД
Госдума готовится к запрету российской рекламы на сайтах иностранных агентов
Посол РФ в КНДР: Вашингтон готов балансировать на грани вооружённого конфликта

Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США

1:19
Политика

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в беседе с журналистами RT заявил, что Россия, КНР и КНДР являются объектом провокационных устремлений Белого дома, так как Вашингтон заинтересован в поддержании и нагнетании напряжённости.

Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания", — заявил он.

Он добавил, если испытания состоятся, то ответственность будет лежать на США и союзниках.

Накануне Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что он имеет законное право уничтожить Южную Корею после того, как Сеул отверг попытки Пхеньяна по восстановлению сотрудничества, информирует Bloomberg.

"Теперь правильно назвать Южную Корею главным врагом, а по законодательству "главный враг может быть атакован и уничтожен в любое время”, — пояснил политик.

Он добавил, что если враги КНДР дерзнут применить силу, то Пхеньян примет "решение, которое изменит историю", и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства.

На фоне этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассматривает действия своего северного коллеги как провокацию и заявляет о намерении укрепить сотрудничество с Вашингтоном.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США
Значительный вред саду зимой наносит пяденица
Как выбрать отель, который оправдает ваши ожидания
Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована
Когда можно пить в машине без опасения потери водительских прав: разъяснения ГИБДД
Госдума готовится к запрету российской рекламы на сайтах иностранных агентов
Девушка из Тюмени дала советы по выбору достойного мужчины
Как справиться с экземой или аллергией на холод: советы дерматологов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников