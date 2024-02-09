"Это иллюзия": Путин высказался о возможности победить Россию

Президент РФ Путин: Запад заблуждается, думая, что возможно победить Россию

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что нашу страну победить на поле боя невозможно.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Почему-то у всех сформировалась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, — от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума", — сказал политик.

Он напомнил, что киевский режим был вынужден подчиниться требованию экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона, когда договорённости между странами были почти достигнуты. Глава РФ вспомнил речь главы фракции "Слуга народа" Арахамии, который ещё в 2022 году уверял, что конфликт можно было прекратит, если бы бы не англосаксы.

"Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", — отметил президент РФ.

Он также подчеркнул, что настоящая украинская власть является ущербной и полностью подчиняется Соединённым Штатам.