"Это иллюзия": Путин высказался о возможности победить Россию

Российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что нашу страну победить на поле боя невозможно.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0