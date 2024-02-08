"Конечно вы!". Путин рассказал Карлсону, кто взорвал "Северный поток"

Президент России Владимир Путин заявил о причастности спецслужб США к подрыву "Северного потока".
"Конечно вы!" — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона.
По словам главы государства, алиби у американских спецслужб нет.
Он также заявил, что его удивляет молчание Германии на эту тему. При этом Путин отметил, что Россия готова подать газ в Европу по целой трубе "Северного потока 2".
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию.
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