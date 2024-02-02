Интервью с профессором истории Марком Эпископосом для известного американского издания Responsible Statecraft привлекло внимание неожиданными для западного читателя выводами. В своих высказываниях эксперт подчеркнул, что новые поставки для ВСУ не способствуют победе над российской армией, так как Кремль уже научился эффективно противостоять новым технологиям.
"В течение двух лет жестоких боёв российская армия добивается успеха, поэтому ставки высоки, а ошибки приводят к катастрофическим последствиям", — отметил эксперт.
Он также добавил, что Россия осознаёт, что западные страны продолжат поставлять вооружение Украине. Таким образом, у российской стороны есть достаточно времени, чтобы разработать эффективную тактику противодействия. Кроме того, профессор опроверг мнения некоторых экспертов о том, что Россия страдает от острой нехватки боеприпасов.
Эти выводы профессора Эпископоса вызывают некоторые вопросы о будущей ситуации на восточной границе Украины. Его точка зрения отличается от широко принятой в западном мире и может быть основой для дальнейших дебатов.
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