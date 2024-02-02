Россия одерживает верх: американцы назвали самое ужасное для ВСУ "оружие" РФ

RS: в США назвали самое опасное для ВСУ "оружие" России

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Интервью с профессором истории Марком Эпископосом для известного американского издания Responsible Statecraft привлекло внимание неожиданными для западного читателя выводами. В своих высказываниях эксперт подчеркнул, что новые поставки для ВСУ не способствуют победе над российской армией, так как Кремль уже научился эффективно противостоять новым технологиям.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

"В течение двух лет жестоких боёв российская армия добивается успеха, поэтому ставки высоки, а ошибки приводят к катастрофическим последствиям", — отметил эксперт.

Он также добавил, что Россия осознаёт, что западные страны продолжат поставлять вооружение Украине. Таким образом, у российской стороны есть достаточно времени, чтобы разработать эффективную тактику противодействия. Кроме того, профессор опроверг мнения некоторых экспертов о том, что Россия страдает от острой нехватки боеприпасов.

Эти выводы профессора Эпископоса вызывают некоторые вопросы о будущей ситуации на восточной границе Украины. Его точка зрения отличается от широко принятой в западном мире и может быть основой для дальнейших дебатов.