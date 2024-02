В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Your browser does not support the audio element.

Наталия Пустовалова, заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе, сообщила, что на территории Аргентины в результате запроса со стороны Украины был задержан гражданин России.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository