В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Посольство РФ: в Аргентине по запросу Киева задержали прилетевшего гражданина России

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Наталия Пустовалова, заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе, сообщила, что на территории Аргентины в результате запроса со стороны Украины был задержан гражданин России.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"И. И. Чуркин, прилетевший в Аргентину с семьей для отдыха, был остановлен властями. После проведения предварительного заседания суда 1 февраля, суд принял решение освободить нашего соотечественника с требованием не покидать страну до окончания следствия", — пояснила она.

По данным Главного бюро расследований Украины, россиянин предпринимал неправомерные действия для сохранения своего бизнеса в Незалежной. Утверждается, что несколько лет назад ООО "Львовские автобусные заводы", которое принадлежит предпринимателю, оформило на себя солидный кредит в государственном банке, предоставив имущество в качестве залога. Чуркин якобы использовал средства по своему усмотрению и отказывался возвращать кредит, однако не пожелал лишиться имущества, которое находилось в залоге.

Ожидается, что через 45 дней пройдёт следующее заседание суда, где будет рассмотрено дело и принято решение о возможной экстрадиции мужчины на Украину.