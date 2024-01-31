С какими кадровыми скандалами "Новые Люди" поглощают ближайшего конкурента

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Партия Роста" и "Новые Люди" готовятся к объединению

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

"Партия Роста" планирует объединение с "Новыми Людьми", но не все 75 региональных отделений выразили готовность войти в руководство новой партии. Только 46 отделений выразили свою поддержку.

Фото: Wikipedia by Bogdanov-62 is licensed under CC BY-SA 4.0

Подготовка к "слиянию" может вызвать жесткую борьбу за партийные посты, учитывая изменения в руководстве "Новых Людей" в регионах. Некоторые новые назначения также вызвали сомнения, особенно в связи с уходом опытных кураторов в крупных регионах. Об этом сообщает издание "Акценты".

Внутри "Новых Людей" также наблюдается бурление, с заменой руководителей региональных отделений.