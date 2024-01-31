"Партия Роста" планирует объединение с "Новыми Людьми", но не все 75 региональных отделений выразили готовность войти в руководство новой партии. Только 46 отделений выразили свою поддержку.
Подготовка к "слиянию" может вызвать жесткую борьбу за партийные посты, учитывая изменения в руководстве "Новых Людей" в регионах. Некоторые новые назначения также вызвали сомнения, особенно в связи с уходом опытных кураторов в крупных регионах. Об этом сообщает издание "Акценты".
Внутри "Новых Людей" также наблюдается бурление, с заменой руководителей региональных отделений.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.