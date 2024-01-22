Немецкий генерал заявил, что мины виноваты в провале наступления ВСУ

Генерал ФРГ Фройдинг: мины являются одной из причин провала наступления ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Минные поля, отсутствие поддержки с воздуха, трудности с ПВО являются ключевыми причинами провала контрнаступления ВСУ. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью для газеты Welt am Sonntag.

Фото: sharij.net

"Летом и осенью, как и у самих украинцев, у нас были завышенные ожидания", — посетовал военный.

Он добавил, что сейчас инициатива на фронте у российской стороны, но развитие ситуации не поддается математическому анализу. Фройдинг считает, что всё может измениться в любое время в пользу Киева, но этому мало кто верит даже на Западе.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг занимает ключевую должность в структуре немецких вооруженных сил и имеет много опыта в области обороны и национальной безопасности. Ранее военный деятель сетовал на то, что обучение украинцев военному делу на Западе бессмысленно. Тактика, которой военных из Незалежной учат иностранные специалисты, не дает результатов.